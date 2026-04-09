Investigan una fiesta con el cantante Nelson Velásquez en una cárcel colombiana

"El ingreso no fue autorizado en ningún momento por el Gobierno nacional ni por el Inpec. Se toman medidas correctivas de inmediato", señaló el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo.

La concejal de Medellín Claudia Carrasquilla denunció en redes sociales el supuesto festejo: "¿Rumba desde la mañana con Nelson Velásquez? (...) Qué estarán celebrando en una cárcel de máxima seguridad que no sabemos? Mientras los ciudadanos viven con miedo, los criminales parecen estar de fiesta", escribió en X.

La prisión La Paz, de Itagüí, es una cárcel de alta y media seguridad en la que están recluidos cabecillas de grupos delictivos de Medellín, algunos de los cuales participan en diálogos de paz impulsados por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, dijo este jueves a Caracol Radio que la cárcel de Itagüí "es un resort para el crimen" en la que se "han hecho muchas fiestas" y apuntó hacia supuestos privilegios dentro del recinto como "celulares, televisores o botellas de licor".

Entre las medidas anunciadas por el Inpec se encuentran el relevo del director encargado del establecimiento y el traslado del comandante de vigilancia, así como el desplazamiento del director regional, quien asumió la verificación de los hechos.

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El Inpec también abrió una investigación disciplinaria contra siete funcionarios que se encontraban de servicio durante el ingreso del artista, con el fin de establecer posibles responsabilidades.