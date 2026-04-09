Israel anuncia nuevos ataques en el Líbano a "plataformas de lanzamiento de Hizbulá"

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) comenzaron a atacar las plataformas de lanzamiento de Hizbulá en el Líbano", indicó el Ejército en un breve comunicado, que se produce después de haber advertido a la población en otra nota de que nuevas zonas de Israel -aparte del norte del país- podrían ser atacadas por la milicia esta noche.

Netanyahu insistió este jueves en que "no hay alto el fuego en el Líbano", país con el que pretende lograr sin embargo "un acuerdo de paz histórico y duradero" tras las "negociaciones directas" que ha ordenado emprender.

"Tras reiteradas peticiones del Gobierno libanés para iniciar negociaciones de paz con nosotros, anoche instruí al gabinete para que entablara negociaciones directas con el Líbano", dijo en el videomensaje, que siguió a un comunicado de su oficina anunciando dichas conversaciones.

Sus palabras se produjeron en una jornada en la que Irán reiteró la exigencia de que cesen los bombardeos en el Líbano antes de conversar con EE.UU. en Pakistán el fin de semana.

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, aseguró que las violaciones del alto el fuego tendrán una fuerte respuesta, pues el Líbano forma parte de la tregua acordada con Estados Unidos.

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Israel mató la pasada noche en un bombardeo en Beirut al secretario personal y sobrino del líder de Hizbulá, al que identificó como Ali Yusuf Harshi.

Hizbulá disparó por su parte hacia territorio israelí en torno a 30 cohetes y drones desde la medianoche en respuesta a los ataques israelíes.

Las alarmas antiaéreas han sonado a lo largo del jueves en zonas del norte de Israel por los ataques desde el Líbano, que no han dejado sin embargo heridos.