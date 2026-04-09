Israel califica de "desgracia eterna" la reapertura de la embajada española en Irán

"El régimen terrorista iraní reanuda las ejecuciones de sus ciudadanos, manifestantes y opositores políticos. España reabre su embajada en Teherán. De la mano. Sin pudor. Una desgracia eterna", escribió el líder de la diplomacia israelí en la red social X.

Su mensaje responde al anuncio de la reapertura del ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que instruyó este jueves al embajador de España en Teherán, Antonio Sánchez-Benedito, a reanudar su misión aprovechando el alto el fuego de dos semanas alcanzado entre Estados Unidos e Irán.

La embajada cerró temporalmente por la guerra en la región el pasado 7 de marzo.

"Son dos semanas que tenemos por delante en las que esperemos que todos apuesten por la negociación, como hace España desde el primer día", dijo Albares.

Saar se ha posicionado en numerosas ocasiones en contra del Gobierno español en el último mes por su posición de no participación en la guerra con Irán o sus denuncias de la invasión del sur del Líbano.