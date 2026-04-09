Israel ordena otra evacuación urgente de los suburbios de Beirut ante próximos ataques

"El Ejército de Defensa continúa sus operaciones y ataques contra infraestructura militar perteneciente al grupo terrorista Hizbulá en diversas zonas de los suburbios del sur (de Beirut)", advirtió en un comunicado el portavoz en lengua árabe del Ejército israelí, Avichay Adraee.

La lista de barrios a evacuar incluyen Haret Hreik, Gubeiri, Lilaki, Hadath, Borj El Brajne y Tawhida Al Ghadir, pero también las zonas de Chiyah y Janah, que hasta ahora no solían formar parte de los avisos castrenses israelíes.

Además, el Ejército israelí aseguró haber asesinado este miércoles en Chebaa (sur del Líbano) a Maher Qasem Hamdan, supuesto comandante del grupo armado Brigadas de Resistencia Libanesa, financiado por Hizbulá.

"Hamdan fue neutralizado junto con otros ocho terroristas que huían de la zona de Chebaa, donde operaban, hacia Sidón", afirmó una nota publicada en los canales del Ejército israelí este jueves.

Israel continúa bombardeando el Líbano pese a que Pakistán, Estado negociador del alto el fuego con Irán, aseguró que la tregua también incluye al país levantino.

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Tanto el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, como el Ejército, reiteran que el Líbano no está incluido y, pese a la entrada en vigor del alto el fuego el miércoles, lanzaron una extensa ola de bombardeos contra todo el país que mataron a más de 250 personas.

Según las autoridades libanesas, los muertos por los ataques israelíes desde que lanzó su campaña de bombardeos y operación terrestre en el país superan los 1.700.

Doce soldados israelíes han muerto en combate en el sur del Líbano (uno de ellos por fuego amigo) y dos civiles han muerto en el norte Israel por ataques de Hizbulá. Además, otro civil murió en la localidad de Misgav Am, a escasos 500 metros de la frontera con el Líbano, por un tiro errado de un tanque israelí.