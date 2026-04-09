Japón sacará al mercado 20 días de sus reservas de crudo a partir del mes que viene

La liberación, que comenzará como pronto a principios de mayo, busca asegurar que el archipiélago mantiene un suministro estable, según explicó la mandataria durante una reunión gubernamental, en declaraciones recogidas por la cadena pública de televisión japonesa NHK.

Ya este jueves, la agencia de noticias Kyodo avanzó que las autoridades se estaban planeando una liberación adicional de barriles de crudo, ya que la navegación por el estratégico estrecho de Ormuz continúa siendo incierta, pese al alto el fuego de dos semanas alcanzado por Washington y Teherán.

Este martes, antes de conocerse la noticia del alto el fuego, la mandataria japonesa dijo a los medios que su país tiene asegurado el suministro de petróleo hasta el año que viene "manteniendo la liberación de reservas al mínimo", tras ampliar su abastecimiento de fuentes alternativas, como Estados Unidos.

Japón importa alrededor de un 90 % de su crudo de Oriente Medio, y el cierre del estratégico estrecho de Ormuz a raíz de la guerra ha obligado a Japón a liberar millones de barriles de sus reservas estratégicas y a subvencionar a las petroleras para reducir los precios del combustible, entre otras medidas.