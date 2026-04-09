John Irving: "Trump es un fascista y muchos estadounidenses poco culturizados no lo ven"

El autor de 'The Cider House Rules' y 'The World According to Garp' se pronunció sobre Trump en una rueda de prensa telemática con periodistas españoles con motivo de la publicación en español (Tusquets) de su última novela, 'Queen Esther', sobre una huérfana judía.

"Yo ya no vivo en Estados Unidos. Me fui a Canadá por amor, por mi mujer. Pero mi familia sigue allí y estoy preocupado por la deriva del país en el que nací, ya no es una democracia, es un país autoritario en manos de Trump", describió.

El escritor cargó especialmente contra los miembros electos del Partido Republicano, a los que llamó "cobardes" por ceder ante Trump por "falta de valor y moralidad". Irving reclamó a senadores y congresistas que deben "hacer su trabajo: que es hacer cumplir la Constitución".

"Es todo desafortunado, el ver cómo 'führer Trump' ha abusado de sus prerrogativas. No reconozco a mi país", lamentó.

La política y la historia tienen de nuevo un gran peso en su último libro, que gira en torno a una niña que querrá resarcir el antisemitismo vivido de pequeña viajando a Israel y siendo una figura destaca del sionismo.

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Sobre la actual situación en esa zona, Irving opinó que la de Oriente Medio es en realidad "la guerra de (Benjamín) Netanyahu", pues estaría usándola en su "beneficio".

A pesar de sus discrepancias con el gobernante israelí, el escritor defendió que su novela, su historia -donde la "empatía" y la "pertenencia" son dos puntales- es "prosionista y proisraelí".

"Basta con leer la historia para darse cuenta", admitió el autor, quien, como uno de los principales personajes de la novela, viajó en 1981 a la feria del libro de Jerusalén.

Irving recordó que en aquellos momentos, en los que estuvo al habla con editores judíos, ya había muchas voces que pronosticaban los problemas que traería consigo la presencia de israelíes en los territorios palestinos de Gaza y Cisjordania, y que ya se criticaba la solución de los dos Estados.

Con el primer borrador de la novela, regresó en el verano de 2024 a Israel para cotejar datos y lugares con lectores judíos, y se dio cuenta de la magnitud del conflicto "aciago". En ese momento, ha contado, se sintió "mal" de estar allí.

Israel se encontraba en plena ofensiva militar en Gaza después del ataque terrorista del brazo armado del movimiento islamista Hamás cometido el 7 de octubre de 2023 en territorio israelí.