Kallas afirma que tregua entre EEUU e Irán es "frágil" pero que alternativa es "sombría"

"El alto el fuego entre EE.UU. e Irán sigue siendo frágil, pero la alternativa es sombría. Reabrir el estrecho de Ormuz con rapidez debe ser una prioridad", dijo la jefe de la diplomacia europea en X tras reunirse con el viceprimer ministro y ministro de Exteriores emiratí, Abdalá bin Zayed en su visita a Abu Dabi.

Durante la reunión, ambos funcionarios discutieron "la guerra de Irán y su impacto regional, incluida su repercusión en el Líbano e Irak", mientras que también abordaron cómo avanzar en la asociación UE-Emiratos "en materia de seguridad y defensa", dijo Kallas sin aportar más detalles.

Por su parte, la agencia de noticias oficial emiratí WAM informó de que Bin Zayed y Kallas "abordaron la situación en la región y las repercusiones de los brutales ataques con misiles iraníes contra Emiratos Árabes Unidos y varios países hermanos y amigos", en refencia a las naciones aliadas de Washington en el golfo Pérsico.

Asimismo, analizaron los escenarios que puedan derivar tras el anuncio de alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán anunciado por el presidente estadounidense, Donald Trump, de acuerdo con WAM.

Este mismo jueves, Kallas, advirtió a Israel que sus ataques "desmesurados" contra el Líbano ponen en riesgo el alto al fuego alcanzado entre Estados Unidos e Irán, y pidió que la tregua se extendiera a territorio libanés, donde solo ayer los bombardeos mataron a más de 200 personas, según cifras oficiales.

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La jefa de la diplomacia europea viajó a Emiratos tras visitar el miércoles Riad, la capital de Arabia Saudí, donde se reunió con el ministro de asuntos exteriores del país, Faisal bin Farhan, y con el presidente del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (CCG), Jasem Mohamed Al Budaiwi.