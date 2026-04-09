Kenia defiende el plan marroquí para el Sáhara Occidental como "la única solución creíble"

"Celebramos el creciente consenso internacional y el impulso promovido por Su Majestad el Rey Mohamed VI a favor del Plan de Autonomía presentado por el Reino de Marruecos como la única solución creíble y realista para resolver la disputa sobre el Sáhara", subrayó Mudavadi en Nairobi en una comparecencia conjunta con su homólogo marroquí, Nasser Bourita.

El jefe de la diplomacia keniana, que copresidió con Bourita la Comisión Conjunta de Cooperación Kenia-Marruecos, consideró el plan marroquí "un enfoque sostenible para la resolución del problema" y abogó por "cooperar con Estados afines para fomentar su realización".

El ministro keniano también enfatizó que Kenia apoya "el marco de las Naciones Unidas como mecanismo exclusivo para encontrar una solución política duradera y sostenible a la disputa sobre el Sáhara".

"La exclusividad de las Naciones Unidas en este proceso político -aseveró- sigue siendo fundamental".

La ONU continúa considerando a la excolonia española como un territorio "no autónomo" pendiente de descolonización, ante lo que el Frente Polisario, que proclamó en 1976 allí la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), insiste en la celebración de un referéndum de autodeterminación como única solución al conflicto.

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Por su parte, Marruecos propone la autonomía del Sáhara Occidental dentro de sus fronteras, un plan tomado en cuenta para las negociaciones de paz en la resolución 2797 del Consejo de Seguridad de la ONU adoptada el pasado 31 de octubre.

Desde la llegada al poder en 2022 del presidente de Kenia, William Ruto, este país ha impulsado un acercamiento a Marruecos paralelo a un distanciamiento de la RASD, miembro fundador de la Unión Africana y a la que históricamente había dado su apoyo.

De hecho, Ruto anunció el 14 de septiembre de 2022 en Twitter (red social llamada hoy X) que Kenia rescindía el reconocimiento de la RASD, un día después de que el presidente saharaui, Brahim Gali, asistiera a su toma de posesión.

Días después, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Kenia reafirmó su aceptación de la RASD como país, después de que el presidente keniano publicase el polémico tuit, que borró a los pocos minutos.

Dentro de ese proceso de estrechamiento de relaciones, Kenia y Marruecos firmaron este jueves once acuerdos de cooperación en sectores como la agricultura, la salud, el comercio, la educación y la seguridad.

Mudavadi y Burita ya se reunieron el pasado mayo en Rabat, donde el titular keniano ya apoyó el plan marroquí para el Sáhara Occidental y ambos inauguraron la Embajada de Kenia en Marruecos.