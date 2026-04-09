Kuwait dice estar interceptando drones contra instalaciones en segundo día de tregua

"Las defensas aéreas de las fuerzas armadas están neutralizando ataques con drones hostiles que han penetrado el espacio aéreo del país, dirigidos contra varias instalaciones vitales", dijo en un escueto comunicado el portavoz del Ministerio de Defensa kuwaití, coronel Saud Abdulaziz al Atwan.

Por su parte, la Guardia Nacional de Kuwait dijo en otro comunicado que uno de sus emplazamientos sufrió "daños materiales significativos, pero no víctimas mortales" tras ser atacado por drones, por lo que las autoridades activaron las medidas de seguridad e intervención pertinentes.

Ninguno de los dos comunicados especificó desde dónde fueron lanzados los drones, si bien las autoridades de Kuwait suelen identificar como "iraníes" los proyectiles y aeronaves no tripuladas disparados contra su país.

Además, este ataque se produce pocas horas después de que el Ministerio de Defensa kuwaití celebrara en un comunicado que durante la jornada del jueves no se registraron "novedades ni cambios operativos".

De hecho, la jornada del jueves se ha caracterizado por una pausa de los ataques múltiples que Irán lanza contra los países del golfo Pérsico desde el pasado 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra contra la República Islámica, que ha respondido con acciones contra los aliados árabes de Washington.

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Sin embargo, este incidente tiene lugar unos días después de que manifestantes proiraníes asaltaran el consulado de Kuwait en Basora, en el sur de Irak, después de que un proyectil presuntamente lanzado desde territorio kuwaití impactara contra la localidad iraquí y matara a al menos tres personas.