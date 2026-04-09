La actividad industrial de Argentina se desploma el 4 % en febrero de 2026

Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el índice de producción industrial manufacturero se derrumbó en febrero el 8,7 % con respecto al mismo mes de 2025 y sumó así ocho meses de retracción en términos interanuales.

En el primer bimestre del año, la actividad industrial acumuló una caída del 6 %.

De acuerdo al informe del Indec, catorce de las 16 ramas industriales incluidas en la medición oficial registraron en febrero caídas en términos interanuales, entre las que resaltaron las de la industria textil (-33,2 %), maquinaria y equipo (-29,4 %), la industria automotriz (-24, 6 %) y prendas de vestir, cuero y calzado (-18,2 %).

Solo registraron avances el refino de petróleo (+19,7 %) y la industria química (+3,7 %).

El informe no detalla el comportamiento de cada rama industrial respecto al mes anterior.

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El año pasado, la industria argentina acumuló un crecimiento de apenas el 1,6 %, desde un desplome del 9,4 % en 2024.

En los últimos meses, los empresarios industriales y el Gobierno del ultraliberal Javier Milei han polemizado por los problemas que atraviesa el sector manufacturero.

El Ejecutivo de Milei, que aplica desde finales de 2023 un severo plan de ajuste, sostiene que el sector industrial argentino se ha vuelto ineficaz tras décadas de políticas proteccionistas e incentivos estatales que los empresarios se resisten a perder y afirma que las industrias tendrán que reconvertirse o morir si no se vuelven competitivas.

Desde el empresariado han advertido que las dificultades para mantener las plantas operativas y preservar los puestos de trabajo son crecientes por una combinación de altas tasas de interés que encarecen la financiación, una apreciación cambiaria que abarata los productos importados y un mercado interno debilitado por bajos ingresos.

De acuerdo a los últimos datos publicados por el Indec, la utilización de la capacidad instalada en la industria se ubicó en enero pasado en el 53,6 %, nivel inferior al del mismo mes de 2025, que fue del 55 %.

Según indicó la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) en un informe, "a los desafíos del contexto local en materia de competencia y debilidad de la demanda que enfrentaba la industria" se suma el impacto del conflicto en Oriente Medio sobre los costes "directos de la energía e indirectos asociados a la logística de insumos y bienes finales".