La Bolsa española cae un ligero 0,15 % atenta a la tregua entre EE.UU. e Irán

Entre los valores más destacados, subieron las energéticas Naturgy (2,01 %), Endesa (1,72 %) y Repsol (1,55 %).
Por el contrario, tuvieron pérdidas la compañía de hemoderivados Grifols (-5,93 %) y la de servicios tecnológicos para viajes Amadeus (-2,06 %).
Al cierre de la sesión, el precio del barril de brent, el crudo de referencia en Europa, repuntaba un 3,7 % y se situaba en los 98,26 dólares.
Por su parte, el petróleo intermedio Texas (WTI, por sus siglas en inglés), de referencia en Estados Unidos, subía un 7,4 %, hasta los 101,4 dólares.