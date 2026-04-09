Mundo
09 de abril de 2026 - 13:10

La Bolsa española cae un ligero 0,15 % atenta a la tregua entre EE.UU. e Irán

Imagen sin descripción

Madrid, 9 abr (EFE).- La Bolsa española bajó este jueves un 0,15 % en un ambiente de dudas sobre la tregua bélica acordada entre Estados Unidos e Irán, aunque su índice principal, el IBEX 35, pudo cerrar por encima de los 18.100 puntos y mantener una ganancia anual del 4,61 %.

Por EFE

Entre los valores más destacados, subieron las energéticas Naturgy (2,01 %), Endesa (1,72 %) y Repsol (1,55 %).

Por el contrario, tuvieron pérdidas la compañía de hemoderivados Grifols (-5,93 %) y la de servicios tecnológicos para viajes Amadeus (-2,06 %).

Al cierre de la sesión, el precio del barril de brent, el crudo de referencia en Europa, repuntaba un 3,7 % y se situaba en los 98,26 dólares.

Por su parte, el petróleo intermedio Texas (WTI, por sus siglas en inglés), de referencia en Estados Unidos, subía un 7,4 %, hasta los 101,4 dólares.