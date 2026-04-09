La derecha aparece por primera vez con posibilidad de ganar en segunda vuelta en Colombia

El sondeo, hecho por la firma AtlasIntel para la revista Semana, muestra que para la primera vuelta, el próximo 31 de mayo, Cepeda, candidato del Pacto Histórico, partido del presidente colombiano, Gustavo Petro, pasó del 35 % de intención de voto que tenía en marzo al 37,8 % en abril.

En segundo lugar se mantiene Abelardo de la Espriella del movimiento de ultraderecha Defensores de la Patria, que en el mismo periodo tuvo una ligera variación al avanzar del 26,8 % al 27,2 %.

En tercer puesto aparece Paloma Valencia, del partido Centro Democrático, que dio un salto del 16,8 % al 22,9 % en la intención de voto, resultado que confirma su tendencia al crecimiento desde que el 8 de marzo fue confirmada como candidata por una coalición de centro-derecha.

Completan los cinco primeros lugares dos candidatos de centro, Sergio Fajardo, con el 5 %, y Claudia López, con el 1 %, señala la encuesta, que se hizo entre el 6 y este 9 de abril con 3.617 personas y tiene un margen de error del 2 %.

Sin embargo, la gran novedad del sondeo es que apunta a que tanto De la Espriella como Valencia derrotarían en una segunda vuelta a Cepeda, quien desde que arrancó la campaña electoral se había mantenido como el más opcionado para ganar las elecciones.

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En caso de que ningún candidato obtenga la mitad más uno de los votos el 31 de mayo será necesaria una segunda vuelta, el 21 de junio, para la cual la encuesta apunta a un triunfo de De la Espriella, con el 48,8 %, contra el 39,8 % de Cepeda.

En el otro posible balotaje, Valencia vencería con el 47,1 % frente al 39,6 % del candidato de la izquierda, señala la encuesta publicada por Semana.