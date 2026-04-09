La escritora peruana Carmen Ollé recibe el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso

"Significa muchísimo, para mí es una gran sorpresa. A mi edad, 78 años, una larga vida, y llegar a este momento en que se han leído mucho de mis títulos me da mucha alegría", expresó la escritora durante la ceremonia realizada en el Campus Lircay de la Universidad de Talca.

En la ceremonia, Ollé recibió una medalla y 50.000 dólares como parte del reconocimiento literario, un homenaje al autor chileno José Donoso (1924-1996) que es considerado uno de los premios más relevantes del ámbito hispanoamericano.

El rector de la U. de Talca, Carlos Torres Fuchslocher, valoró la trayectoria de la poeta y señaló que "desde los años 80 se veía una impronta en sus escritos que, de alguna manera, desafiaban lo convencional".

La coordinadora del premio y académica del Instituto de Estudios Humanísticos de la U. de Talca, Claire Mercier, destacó la versatilidad de la autora y su impacto en la literatura contemporánea.

"Estoy segura de que Carmen Ollé fue y es fundamental para la poesía peruana y latinoamericana. En 1981 sale 'Noches de adrenalina' que fue clave en la poesía femenina, desde el cuerpo, la cotidianidad y un lenguaje prosaico. Ahora tiene mucho eco con respecto a los feminismos y a las perspectivas no normativas. Hoy es una figura fundamental que reconoce el Premio José Donoso", subrayó.

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Nacida en Lima en 1947, Carmen Ollé es escritora, crítica literaria y una destacada representante de la poesía femenina del Perú.

Su primer poemario, ‘Noches de adrenalina’, publicado en 1981, es una obra de referencia en la literatura latinoamericana.

Esta obra pionera marca una inflexión en la poesía peruana mediante un lenguaje visceral que reflexiona sobre el cuerpo, el deseo, la escritura, el exilio, la ciudad como palimpsesto y las utopías de una generación, entre otros aspectos.

El galardón ha sido anteriormente otorgado a escritores como Isabel Allende (2003), Pedro Lemebel (2013), Raúl Zurita (2017), Cristina Peri Rossi (2020), Cristina Rivera Garza (2021), Samanta Schweblin (2022) y Mariana Enríquez (2024), entre otros.

La distinción fue creada en 2001 por iniciativa del Instituto de Estudios Humanísticos Juan Ignacio Molina de la Universidad de Talca, para reconocer en el ámbito de la producción intelectual iberoamericana a “sus figuras más relevantes”.