La Feria del Libro Migrante en España pone el foco en Colombia como país invitado este año

Bajo el lema '¿Qué historias no estás leyendo?', el evento arrancará el próximo 13 de abril con una programación itinerante por varias entidades de Barcelona (España) hasta el día 16, mientras que los días 17 y 18 se acogerá a los sellos independientes con nuevos autores de libros que "amplían las narrativas migrantes en el panorama literario contemporáneo".

Según la organización, Colombia será el país invitado a través de Kutusoma, un proyecto editorial "convertido en un referente para la creación y circulación de narrativas afrodescendientes en América Latina", fundado en 2020 "como un acto de resistencia ante la invisibilización histórica de las voces negras en la industria editorial".

El escritor colombiano Herney Mosquera y la activista mexicana Mayo Meza Trejo, de Plataforma Cero, junto con la editora Aissata M'ballo, de Jande Editorial, presentaron este jueves la programación de la FILMIG y consideraron que se ha consolidado como un espacio de "encuentro" y "resistencia", en el que este año se incidirá en la literatura infantil.

La programación se desplegará de forma itinerante por diferentes lugares de Barcelona y se podrá ver 'Del otro lado', de Iván Guarnizo, con la presencia del exguerrillero colombiano que secuestró a su madre, Güerima.

Los días 17 y 18 tendrán lugar las presentaciones literarias de autores como la ecuatoriana Mafe Moscoso, Milena Díaz, Pedro Steve, Ale Oseguera o Youssef El Maimouni.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La clausura tendrá forma de concierto, con las actuaciones de la rapera mexicana Masta Quba y el grupo caribeño Cecé & The Soul Kitchen.

La FILMIG nació en el año 2024 como un proyecto independiente y autogestionado con el objetivo de abrir espacio a voces poco representadas en la industria editorial.