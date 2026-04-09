La inflación en México sube en marzo al 4,59 % e hila tres meses al alza

El Inegi reportó que el índice de precios al consumidor (IPC) creció un 0,86 % en marzo de 2026, y recordó que en el mismo mes de 2025 la inflación mensual fue del 0,31 % y la anual del 3,80 %.

El índice de precios subyacente, considerado un mejor parámetro para medir la carestía general porque excluye artículos de alta volatilidad, subió el pasado marzo un 0,38 % mensual y un 4,45 % anual, detalló el Inegi en su informe.

Mientras que la partida no subyacente aumentó un 2,46 % a tasa mensual, y se elevó un 5,05 % interanual.

Dentro del subgrupo subyacente, las mercancías avanzaron un 0,29 % en el mes y un 4,38 % en el año.

En tanto, los servicios avanzaron un 0,48 % mensual y un 4,51 % anual.

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En los no subyacentes, los precios de los agropecuarios crecieron un 4,52 % respecto al periodo inmediato anterior y se elevaron un 8,77 % frente a marzo del año pasado.

Y los energéticos y tarifas autorizadas por el Gobierno se elevaron un 0,85 % en el mes y un 2,21 % en el año.

El índice de precios de la canasta de consumo mínimo, conformada por 170 productos y servicios, creció un 0,91 % mensual y un 4,56 % anual.

Los rubros con mayores incrementos interanuales fueron las bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes (8,05 %), los restaurantes y servicios de alojamiento (7,16 %), los alimentos y bebidas no alcohólicas (6,91 %) y los servicios educativos (5,94 %).

Mientras, los productos genéricos que más subieron en el mes fueron el pepino (42,71 %), el jitomate (42,01 %) y el transporte aéreo (26,28 %).

Los precios al consumidor cerraron en 2025 con una disminución del 3,69 %, su menor nivel en 5 años, tras el 4,21 % del 2024, el 4,66 % de 2023 y el 7,82 % en 2022, el mayor nivel en 22 años y del siglo para un fin de año.