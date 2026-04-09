La inflación interanual formal repunta en Cuba y se sitúa en marzo en el 13,42 %

Las cifras oficiales empiezan así a revertir la tendencia a la baja de los meses previos y a reflejar el shock económico que ha supuesto el bloqueo petrolero de EE.UU. a la isla, que ha disparado los precios de los alimentos y el transporte.

El incremento de los precios en la isla podría ser sin embargo significativamente mayor. El consenso entre los economistas independientes apunta a que las estadísticas de la ONEI no recogen de forma adecuada la evolución del mercado informal y del sector privado.

En comparación, la inflación interanual en febrero se ubicó en el 12,54 % y la mensual se fijó en el 2,58 %, según cifras oficiales.

Por categorías, resalta el incremento interanual en Restaurantes y Hoteles (23,75 %), Transporte (18,90 %), Servicios de la Vivienda (16,79 %), y Alimentos y Bebidas no Alcohólicas (16,65 %).

Entre enero y marzo, desde que empezaron las presiones energéticas de EE.UU., el precio del transporte en la isla ha repuntado un 14,09 % y los Alimentos y Bebidas no Alcohólicas, un 6,18 %.

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Cuba se encuentra sumida en una grave crisis económica desde hace más de seis años. La combinación de la pandemia de la COVID-19, el endurecimiento de las sanciones de EE.UU. y las fallidas políticas económicas y monetarias nacionales agravaron los problemas estructurales de la economía cubana.

La situación se ha deteriorado notablemente desde enero por la decisión de Washington de bloquear cualquier envío de combustible a la isla. El país sólo produce crudo para cubrir un tercio de sus necesidades energéticas.

El producto interno bruto (PIB) de Cuba se contrajo alrededor de un 5 % el año pasado, con lo que la economía nacional acumula una caída de más de 15 % desde 2020, según el Centro de Estudios de la Economía Cubana (CEEC).