La Justicia rusa declara extremista a la organización Memorial, Nobel de la Paz en 2022

"(Decidimos) Reconocer como organización extremista el movimiento internacional cívico Memorial y prohibir en territorio de Rusia tanto sus actividades como las de sus filiales", señala el fallo, reproducido por las agencias locales.

De esta forma, el Supremo satisfizo la petición del Ministerio de Justicia de Rusia, que incluyó hace un año en su lista de agentes extranjeros al director del centro de derechos humanos Memorial, Yan Rachinski.

Se espera que los abogados de Memorial recurran el fallo, aunque por el momento se desconocen las repercusiones de la decisión del Supremo.

En particular, el Comité Noruego del Nobel denunció esta semana los intentos de criminalizar las actividades de la organización de derechos humanos rusa, que condenó firmemente la intervención militar rusa en Ucrania, al igual que hizo con las dos guerras en Chechenia.

Según el comité, la participación, financiación o difusión de sus publicaciones podrían acarrear a partir de ahora penas de cárcel.

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La Justicia rusa ordenó la liquidación del Memorial en 2021 por haber ocultado presuntamente información sobre su función como "agente extranjero", justificar el extremismo y el terrorismo, y difundir una "imagen falsa de la URSS como Estado terrorista", tras lo que recibió el Nobel.

Además, los tribunales condenaron también en 2024 a dos años y medio de cárcel al cofundador del grupo, Oleg Orlov, quien sería posteriormente canjeado.

Memorial se dedicó durante décadas a rehabilitar a los millones de represaliados en la Unión Soviética, especialmente bajo Stalin, cuya figura el Kremlin intenta blanquear desde hace años.

Rachinski aseguró en su momento que "mientras no se diga que el poder soviético fue un Estado criminal y terrorista - no el pueblo, sino el Estado-, será difícil progresar".

Memorial relaciona su persecución con el intento del Kremlin de borrar toda huella de los crímenes cometidos durante la URSS, pero también los perpetrados desde 1991, con el fin de otorgar inmunidad histórica al principal culpable: el Estado ruso.

Creada cuando aún la Unión Soviética no había desaparecido, Memorial contó entre los miembros de su consejo fundador (en 1987) con Andréi Sájarov, Premio Nobel de la Paz en 1975, padre de la bomba de hidrógeno y precursor de la defensa de los derechos humanos en este país.