La mitad de los marroquíes rechaza casarse y la fecundidad cae por debajo de los 2 hijos

Este estudio, el primero desde 1995 y presentado el miércoles en Rabat, revela la reducción del tamaño medio de las familias, de 4,6 miembros en 2014 a 3,9 en 2024, en paralelo al aumento de los hogares encabezados por mujeres, del 16,2 al 19,2 %, y al incremento de la población de la tercera edad, que pasa del 9,4 al 13,8 % en diez años.

En Marruecos, con más de 37 millones de habitantes, la edad media del primer matrimonio se sitúa en 26 años para las mujeres y 33 para los hombres.

Los divorcios alcanzan el 3,6 por mil a nivel nacional, aunque son más frecuentes entre mujeres (4,9 por mil) y en zonas urbanas (4,3 por mil).

Además, indica que el 8,8 % de las familias marroquíes son monoparentales, y que el 16,5 % de los individuos de 35 años sigue en el hogar parental sin haber contraído matrimonio, porcentaje que sube al 20,3 % entre los hombres.