La petrolera serbia NIS pide a EE.UU. otro permiso para operar pese a sanciones antirrusas

La Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos había renovado el pasado 20 de marzo un permiso que expira el 17 de abril.

En un comunicado, NIS destacó este jueves la necesidad de "preservar la estabilidad de sus operaciones comerciales en circunstancias complejas" y "la importancia de NIS para la seguridad energética de la República de Serbia, especialmente ante los importantes desafíos que enfrenta el mercado petrolero mundial".

En enero de 2025, Estados Unidos añadió a NIS y a su accionista mayoritario, Gazprom Neft, a su lista de sanciones, y, tras varios retrasos, las restricciones entraron en vigor en octubre pasado.

Las compañías rusas Gazprom Neft y Gazprom, que poseen el 56,1 % de las acciones, acordaron en enero pasado con la petrolera húngara MOL un borrador de acuerdo sobre la venta de su participación, cuya ejecución liberaría a NIS de las sanciones estadounidenses.

La empresa, la única en el país balcánico dedicada a la exploración, producción y refinado de petróleo, cuenta con más de 400 estaciones de servicio en Serbia, Bosnia-Herzegovina, Rumanía y Bulgaria.