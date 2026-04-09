La Policía rusa registra la sede del periódico 'Nóvaya Gazeta' en Moscú

"Aproximadamente a las 12:00 del mediodía, agentes de seguridad enmascarados llegaron a la redacción de Novaya Gazeta en Moscú e iniciaron un registro", informó el rotativo.

Según el mensaje, los abogados del periódico no podían acceder a la oficina, donde se encontraban varios empleados del medio, y desconocían el motivo del registro.

Más tarde, el Ministerio de Interior publicó un comunicado para informar de un caso penal que motivó las diligencias policiales.

Según la nota, se trata del uso ilegal de datos personales que fueron utilizados para "elaborar o materiales con contenido negativo".

"Nóvaya Gazeta", considerado el último medio opositor en el país, anunció su cierre temporal poco después del inicio de la guerra en Ucrania y después de que las autoridades rusas acusaran al medio de violar la legislación local.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El periódico, que lanzó su primera tirada de mil ejemplares el 1 de abril de 1993, dejó de informar sobre la guerra tras la aprobación de una ley que castigaba con graves multas y hasta 15 años de cárcel la difusión de "información falsa" sobre el Ejército ruso.

Murátov, considerado el patriarca de la prensa libre en Rusia, fue galardonado en 2021 con el Nobel de la Paz junto a la filipina María Ressa.

El último dirigente soviético, Mijaíl Gorbachov, compró ocho ordenadores con parte del dinero que recibió como Nobel de la Paz (1990), lo que permitió a Murátov y sus colegas fundar el periódico tras la caída de la URSS.

Después del cierre de "Nóvaya Gazeta", nació "Nóvaya Gazeta Europe", que estableció su sede en Letonia y cuyas actividades fueron declaradas "indeseables" en territorio de Rusia.