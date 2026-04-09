Las bolsas europeas bajan menos del 1 % mientras el petróleo repunta más del 3 %

Así, a las 12.15 horas (10.15 GMT) Fráncfort perdía el 1,26 %; el índice Euro Stoxx 50 el 0,93 %; París el 0,91 %; Madrid el 0,64 %, Londres el 0,4 % y Milán el 0,23 %.

Las bolsas europeas habían abierto sin tendencia clara mientras subía el petróleo alrededor del 3 % y el gas natural cerca del 2 %, pero poco después de la apertura incrementaban sus pérdidas mientras retrocedían los futuros sobre los índices estadounidenses, que a esta hora cedían el 0,3 %.

El barril de crudo brent se negociaba ahora a 98,05 dólares, con una subida del 3,48 %, aunque una hora después de la apertura bursátil se había cambiado a 98,53 dólares, con un alza del 4 % respecto al cierre del miércoles (94,75 dólares). El West Texas Intermediate se encarecía el 4,45 %, hasta 98 dólares.

El gas natural en el mercado europeo de los Países Bajos repuntaba el 2,6 % y se negociaba a 46,38 euros el megavatio hora.

Los mercados desconfiaban de la posibilidad de un acuerdo de paz en la guerra de Irán después de que Israel hubiera atacado este país, que a su vez bombardeó infraestructuras de varios estados del golfo Pérsico y cerró el estrecho de Ormuz.

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Además, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, continuó con sus amenazas contra Irán y dijo que mantendrá el ejército desplegado en la zona y que sus ataques podrían ser devastadores.

Pese a los incumplimientos habidos ayer con el alto el fuego, Wall Street subió considerablemente: el índice Dow Jones de Industriales el 2,85 %, el Nasdaq Composite el 2,8 % y el S&P 500 el 2,51 %.

Sin embargo, en Asia ya desconfiaban de la posibilidad de un fracaso en las negociaciones de paz que comienzan mañana en Islamabad, con lo que Seúl cedió el 1,61 %; Shanghái el 0,72 %, Hong Kong el 0,54 % y Tokio el 0,53 %.

La incertidumbre también afectaba al mercado de deuda y el bono alemán a largo plazo aumentaba su rentabilidad casi cuatro puntos básicos, hasta el 2,979 %. El euro se apreciaba el 0,11 % y se cambiaba a 1,1676 dólares.

La onza troy de oro subía el 0,17 %, hasta 4.727,4 dólares, y la plata se depreciaba el 0,16 % establecía su precio a esta hora en 74 dólares.

El bitcóin subía el 0,04 %, hasta 71.408 dólares.

En esta jornada se conocía que bajaba el 0,3 % la producción industrial alemana en febrero (ese mes cayó el 1,1 % interanual en España) y la balanza comercial germana reducía su superávit casi el 2,5 %.

Esta tarde se publicarán varias estadísticas en Estados Unidos: inflación ligada al consumo y gastos e ingresos personales de febrero; PIB de 2025 y peticiones semanales de subsidios de desempleo.