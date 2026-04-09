Listado de las películas en la selección oficial del 79 Festival de Cannes

-- 'Fatherland', de Pawel Pawlikowski.

-- 'Histories parallèles, de Asghar Farhadi.

-- 'Sheep in the Box', de Hirokazu Kore-eda.

-- 'Amarga Navidad', de Pedro Almodóvar.

-- 'El ser querido', de Rodrigo Sorogoyen.

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-- 'La bola negra', de Javier Calvo y Javier Ambrossi.

-- 'Minotaur', de Andrey Zvyagintsev.

-- 'Moulin', de László Nemes.

-- 'All of a Sudden', de Ryusuke Hamaguchi.

-- 'La vie d'une femme', de Christine Bourgeois Tacquet.

-- 'Histoires de la nuit', de Léa Mysius.

-- 'Gentle Monster', de Marie Kreutzer.

-- 'The Dreamed Adventur', de Valeska Grisebach.

-- 'L'inconnue', de Arthur Harari.

-- 'Notre salut', de Emamanuel Marre.

-- 'La Vénus électrique', de Pierre Salvadori (filme de inauguración, anunciado previamente).

-- 'Her Private Hell', de Nicolas Winding Refn.

-- 'L'objet du délit', de Agnes Jaoui.

-- 'La Bataille de Gaulle: L’âge de fer' (primera parte), de Antonin Baudry.

-- 'L'abandon', de Vincent Garenq.

-- 'John Lennon: The Last Interview', de Steven Soderbergh.

-- 'Les survivants du Che', de Christophe Réveille.

-- 'Les matins merveilleux', de Avril Besson.

-- 'Rehearsal for a Revolution', de Bita Razavi.

-- 'L'affaire Marie-Claire', de Lauriane Escaffre e Yvo Muller.

-- 'Roma Elastica', de Betrand Mandico.

-- 'Full Phil', de Quentin Dupieux.

-- 'Jim Queen', de Nicolas Athane y Marco Nguyen.

-- 'Sanguine', de Marion Le Coroller.

-- 'Propeller One-Way Night Coach', de John Travolta (anunciada previamente).

-- 'El partido', de Juan Cabral y Santiago Franco.

-- 'Kokurojo: The Samurai and the Prisoner', de Kiyoshi Kurosawa.

-- 'Le bois de Clara', de Volker Schlondorff.

-- 'La troisième nuit', de Daniel Auteuil.

-- 'El deshielo', de Manuela Martelli.

-- 'Soy tu animal materno', de Valentina Mourel.

-- 'La más dulce', de Laïla Marrakchi.

-- 'Teenage Sex and Death at Camp Miasma', de Jane Schoenbrun.

-- 'I’ll Be Gone in June', de Katharina Rivilis.

-- 'Yesterday the Eye Didn’t Sleep', de Rakan Mayasi.

-- 'Elephants in the Fog', de Abhinash Bikram Shah.

-- 'Benimana', de Marie-Clementine Dusabejambo.

-- 'Congo Boy', de Rafiki Fariala.

-- 'All the Lovers in the Night', de Yukiko Sode.