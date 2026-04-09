Listado de las películas en la selección oficial del 79 Festival de Cannes

-- 'Fatherland', de Pawel Pawlikowski.
-- 'Histories parallèles, de Asghar Farhadi.
-- 'Sheep in the Box', de Hirokazu Kore-eda.
-- 'Amarga Navidad', de Pedro Almodóvar.
-- 'El ser querido', de Rodrigo Sorogoyen.
-- 'La bola negra', de Javier Calvo y Javier Ambrossi.
-- 'Minotaur', de Andrey Zvyagintsev.
-- 'Moulin', de László Nemes.
-- 'All of a Sudden', de Ryusuke Hamaguchi.
-- 'La vie d'une femme', de Christine Bourgeois Tacquet.
-- 'Histoires de la nuit', de Léa Mysius.
-- 'Gentle Monster', de Marie Kreutzer.
-- 'The Dreamed Adventur', de Valeska Grisebach.
-- 'L'inconnue', de Arthur Harari.
-- 'Notre salut', de Emamanuel Marre.
-- 'La Vénus électrique', de Pierre Salvadori (filme de inauguración, anunciado previamente).
-- 'Her Private Hell', de Nicolas Winding Refn.
-- 'L'objet du délit', de Agnes Jaoui.
-- 'La Bataille de Gaulle: L’âge de fer' (primera parte), de Antonin Baudry.
-- 'L'abandon', de Vincent Garenq.
-- 'John Lennon: The Last Interview', de Steven Soderbergh.
-- 'Les survivants du Che', de Christophe Réveille.
-- 'Les matins merveilleux', de Avril Besson.
-- 'Rehearsal for a Revolution', de Bita Razavi.
-- 'L'affaire Marie-Claire', de Lauriane Escaffre e Yvo Muller.
-- 'Roma Elastica', de Betrand Mandico.
-- 'Full Phil', de Quentin Dupieux.
-- 'Jim Queen', de Nicolas Athane y Marco Nguyen.
-- 'Sanguine', de Marion Le Coroller.
-- 'Propeller One-Way Night Coach', de John Travolta (anunciada previamente).
-- 'El partido', de Juan Cabral y Santiago Franco.
-- 'Kokurojo: The Samurai and the Prisoner', de Kiyoshi Kurosawa.
-- 'Le bois de Clara', de Volker Schlondorff.
-- 'La troisième nuit', de Daniel Auteuil.
-- 'El deshielo', de Manuela Martelli.
-- 'Soy tu animal materno', de Valentina Mourel.
-- 'La más dulce', de Laïla Marrakchi.
-- 'Teenage Sex and Death at Camp Miasma', de Jane Schoenbrun.
-- 'I’ll Be Gone in June', de Katharina Rivilis.
-- 'Yesterday the Eye Didn’t Sleep', de Rakan Mayasi.
-- 'Elephants in the Fog', de Abhinash Bikram Shah.
-- 'Benimana', de Marie-Clementine Dusabejambo.
-- 'Congo Boy', de Rafiki Fariala.
-- 'All the Lovers in the Night', de Yukiko Sode.