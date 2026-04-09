Londres defiende su visión "clara y calmada" frente a la de EEUU-Israel en guerra en Irán

"Tomamos la decisión de no apoyar los ataques iniciales ni involucrarnos en acciones ofensivas. Esta fue la decisión tomada por el primer ministro, Keir Starmer. Calmada, clara, guiada por los intereses y los valores del Reino Unido", dijo hoy la jefa de la diplomacia británica en su discurso anual de política exterior en Mansion House, la sede oficial del alcalde de la City financiera de Londres.

Cooper comentó que, con el estallido del conflicto, se vieron obligados a tomar una decisión y, tras analizar la situación con detenimiento, los riesgos de escalada, las posibles consecuencias económicas y las bases legales, vieron que tenían una visión "muy diferente" a la de Estados Unidos e Israel.

Londres siempre ha rechazado participar activamente en los ataques contra Irán junto a Estados Unidos e Israel, pero sí ha permitido a Washington hacer uso de sus bases para llevar a cabo estos ataques y ha aumentado su presencia en la región, aunque siempre defendiendo que son operaciones defensivas.

"Hemos aprendido de los errores del pasado reciente, especialmente de Irak. Independientemente de la presión que ejerzan otros partidos o países, no creemos que sea correcto delegar nuestra política exterior en nadie", comentó la ministra.

Indicó asimismo que, si hubiera estado otro partido y otro primer ministro al frente del Gobierno, la posición británica en el conflicto en Oriente Medio podría haber sido diferente.

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Cooper recordó que, con la guerra en Irán, ya van tres veces en seis años que los acontecimientos internacionales han tenido impactos económicos a nivel mundial y en el Reino Unido, tras la pandemia de la covid-19 y la invasión rusa de Ucrania.

La jefa de la diplomacia británica afirmó que la inestabilidad y la volatilidad se están volviendo "crónicas" y la nueva realidad a la que se enfrenta el mundo "no comenzó con la guerra en Irán ni terminará con la reapertura del estrecho" de Ormuz.

A juicio de Cooper, los anteriores Ejecutivos británicos fueron demasiado lentos a la hora de adaptarse a los cambios mundiales (como la transformación tecnológica, el auge económico de China o los "rápidos" cambios de enfoque y prioridades en Estados Unidos) y se "aferraron" a las premisas de seguridad en las últimas dos décadas.

"Desde que este Gobierno laborista llegó al poder, nuestra política exterior se ha centrado cada vez más en garantizar que el Reino Unido pueda prosperar en medio de la magnitud de la agitación y el cambio. Esto se refleja en el enfoque sereno y firme de este primer ministro", concluyó la ministra.

Starmer se encuentra de visita en Oriente Medio para reunirse con sus homólogos en los países del Golfo y coordinar esfuerzos para ayudar a la reapertura del estrecho de Ormuz tras el alto el fuego temporal acordado por Estados Unidos e Irán.