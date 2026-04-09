'Los Javis' se sienten "bendecidos por Lorca" por llegar a la sección oficial de Cannes

"Creo que estamos bendecidos por Federico García Lorca en el 90 aniversario de su asesinato atroz, que es justamente en 2026. A mí me parece precioso que se vaya a estrenar este año", dijo Ambrossi, para quien "la peli justo va de eso, de acabar lo inacabado, de lo que nos dejamos por el camino cuando las tragedias nos llevan por delante".

"Cuando nos llamaron ayer nos tiramos llorando todo el día", explicó Ambrossi en declaraciones a los medios -junto a Calvo- tras el anuncio en París de que tres películas españolas estarán en la sección oficial del Festival de Cannes, la suya junto a la del "maestro" Pedro Almodóvar, 'Amarga navidad', y el "genio" Rodrigo Sorogoyen, con 'El ser querido'.

También están en esa lista de aspirantes a la Palma de Oro con otros directores que son sus "padres", según Calvo, como el polaco Pawel Pawlikowski y el japonés Hirokazu Kore-eda, "que fue fundamental para 'La mesías'", la serie sobre Flos Mariae, el grupo de pop cristiano formado por hermanas que fueron alejadas de la sociedad por su madre.

Los dos han estado días y noches, sin fines de semana, según relataron, en un trabajo de postproducción que les permitiera presentar a este prestigioso concurso una película que entrelaza tres vidas en distintas épocas para explorar la homosexualidad, el dolor y la herencia, inspirada en una obra inacabada de Federico García Lorca sobre el rechazo social.

Entre su elenco, figuras como Penélope Cruz o Glenn Close, además del cantante Guitarricadelafuente.

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Calvo explicó que es una película "catárquica" que habla "de qué hacemos con nuestra historia, qué hacemos con lo que hemos conseguido y con lo que nos pueden quitar en cualquier momento". "Me han dicho que puede tocar dolores que no sabíamos que teníamos dentro, ciertos dolores casi atávicos por el peso de la herencia", remarcó.

Sobre el gran momento del cine español que se muestra en la representación de tres películas en la sección oficial de Cannes, han remarcado que ya el año pasado, con 'Sirat' y 'Romería', quedaba clara la potencia del momento cinematográfico.

"Lo bueno del cine de nuestro país es que cada uno venimos de un lugar diferente, no pasamos por una industria que te intente homogeneizar, por estudios que nos pongan cortapisas. Somos una industria libre y salvaje, para bien y para mal y que tiene esas cosas, pues únicas en su especie", concluyó Ambrossi.