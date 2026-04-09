Los precios en Venezuela aumentaron un 71,8 % en el primer trimestre de 2026

El Banco Central de Venezuela (BCV) indicó en su página web que los precios aumentaron un 13,1 % en marzo, mientras que en febrero la inflación fue del 14,6 % y en enero del 32,6 %.

Transporte fue el sector que más aumentó el pasado mes, con un incremento del 15,6 %, seguido de servicios de vivienda (excepto teléfono), que subió un 15 %; esparcimiento y cultura, que se encareció un 14,5 %; y equipamiento del hogar y restaurantes y hoteles, ambos grupos con una inflación del 13,3 % en marzo.

Los precios de los alimentos y las bebidas no alcohólicas crecieron un 12,6 %.

Venezuela acumula doce meses con tasas de inflación de dos dígitos, siendo la de enero la más elevada en ese período, así como la más alta en exactamente tres años, según las cifras del organismo emisor.

Los expertos aseguran que una de las principales causas del incremento de precios en el país es el aumento de la cotización del dólar, principal referencia en Venezuela para cotizar bienes y servicios, una de las secuelas de la hiperinflación que vivió entre 2017 y 2021.

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El precio del dólar en el mercado oficial pasó de 301,37 a 473,87 bolívares en el primer trimestre del año, un incremento del 57,2 %, lo que también significa una devaluación del 36,4 % de la moneda venezolana, el bolívar, frente a la divisa estadounidense.

El salario mínimo se mantiene desde marzo de 2022 en 130 bolívares mensuales, que entonces equivalían a 30 dólares, pero la inflación y la devaluación lo han reducido hasta llegar a 27 centavos al mes este jueves, según la tasa oficial.

Cientos de trabajadores intentaron marchar esta jornada hacia la sede del Ejecutivo, en Caracas, para exigir un aumento de salario, congelado desde 2022, pero un fuerte cerco policial los bloqueó y dispersó con gas pimienta.

La movilización se llevó a cabo un día después de que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunciara un incremento "responsable" de los salarios para el próximo 1 de mayo, sin dar detalles.