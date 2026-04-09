Machado denuncia que hay 140 familias damnificadas por un deslave en el oeste de Venezuela

"140 familias se quedaron sin hogar y sin pertenencias en Mata de Guineo, en San Judas Tadeo, por causa de un deslave que devastó la zona", afirmó la dirigente en un mensaje publicado en X.

Machado, quien se encuentra fuera de Venezuela, pidió a la población demostrar su "solidaridad" para apoyar a estas familias, a la par que compartió un mensaje con información sobre los centros de acopio que ha instalado su partido, Vente Venezuela (VV), para recopilar insumos como alimentos no perecederos, agua potable, mantas y colchones, así como ropa.

Las autoridades venezolanas comunicaron esta semana que 30 familias se encuentran aisladas en dos sectores de la misma entidad, debido al arrastre de sedimentos que causó la lluvia sobre la vialidad en la zona.

"El sedimento ha obstruido un paso provisional que conectaba a los productores locales, lo que motivó la activación inmediata de los equipos de operaciones y el uso de tecnología de drones para realizar un levantamiento de daños y un análisis de necesidades", explicó Yesnardo Canal, director regional de Protección Civil, según un mensaje publicado por el Ministerio de Interior.

Hasta el reporte del miércoles, no se había declarado emergencia en el área, pero las autoridades reportaron el despliegue funcionarios de Protección Civil para atender la situación y monitorear los cauces de ríos y los niveles de saturación del suelo.

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La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, advirtió en marzo sobre un fenómeno solar en Venezuela, que causaría aumentos en la temperatura durante unos 45 días, y apeló a la conciencia ciudadana para avanzar en un plan de ahorro energético, después de que se informara de fallas de electricidad en varios estados del país.