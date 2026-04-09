Meloni apoya las negociaciones directas entre Israel y Líbano como "única vía" para la paz

La primera ministra italiana "acoge con satisfacción y apoya firmemente" la noticia anunciada por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, informó la oficina de prensa del Ejecutivo italiano en un comunicado.

"El Gobierno italiano, que ya ha condenado la decisión irresponsable de Hizbulá de arrastrar al Líbano a este conflicto, lleva tiempo apoyando activamente el inicio de negociaciones directas entre ambas naciones, convencido de que constituyen la única vía para poner fin de forma duradera a las hostilidades entre el Líbano e Israel", indica la nota.

Además, se subraya la necesidad de "un alto al fuego inmediato" para poner fin al sufrimiento de las poblaciones civiles libanesa e israelí y crear las mejores condiciones para favorecer el éxito del proceso de negociación iniciado el pasado martes entre EE.UU., Irán e Israel.

El Ejecutivo también reitera su compromiso con el fortalecimiento de las instituciones del Estado libanés, con el objetivo de que puedan restablecer su soberanía en todo el territorio nacional, "incluido el monopolio estatal de las armas".