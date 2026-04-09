Milei prepara viaje a Israel para participar en las ceremonias del Día de la Independencia

Si bien hasta el momento el viaje no ha sido confirmado por el Gobierno argentino, el mandatario compartió este jueves una publicación en X de un periódico de la comunidad judía local que informaba sobre su visita este mes.

La publicación incluía un artículo de la Agencia Judía de Noticias que detalla que Milei viajará entre el 19 y el 22 de abril y asistiría el día 21 a la tradicional ceremonia de encendido de antorchas que se realiza cada año en conmemoración de la creación del Estado de Israel en 1948.

Esta será la tercera visita oficial de Milei a Israel desde su asunción en diciembre de 2023, tras las realizadas en febrero de 2024 y en junio de 2025.

Durante ese segundo viaje, anunció ante el Parlamento israelí que Argentina trasladaría su embajada en Israel a Jerusalén en 2026, cumpliendo así una promesa de campaña.

La sede diplomática del país suramericano se encuentra actualmente en la ciudad de Herzliya, en las afueras de Tel Aviv, y de concretar su traslado Milei seguiría los pasos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien en 2018 ordenó el traslado de la embajada de su país a Jerusalén, reconociéndola como capital de Israel.

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El traslado de embajadas a Jerusalén es visto como un gesto de apoyo al control israelí sobre toda la ciudad, cuya parte oriental está ocupada y anexionada por Israel aunque los palestinos la reclaman como la capital de su futuro Estado.

Desde incluso antes de asumir el cargo, Milei se ha posicionado como un férreo aliado de Israel, que junto a Estados Unidos fueron apuntados como sus dos socios principales en materia de política exterior.