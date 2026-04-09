Ministerio de Salud de Paraguay reporta deuda de mil millones de dólares con proveedores

El funcionario detalló, en declaraciones a la radio local 780, que las obligaciones comprenden medicamentos, insumos médicos, así como servicios de limpieza, seguridad y alimentación.

Entre otros, reconoció una deuda por 130 millones de dólares por concepto de licitaciones para responder a amparos judiciales interpuestos por pacientes que exigían medicamentos.

Hasta el marzo pasado, según el viceministro, se contabilizaban 391 amparos judiciales de ese tipo, mientras que en 2025 se llegó a 1.500 casos.

Recalde señaló que el Ministerio de Economía y Finanzas deberá diseñar la "mejor estrategia" para el desembolso de recursos a esa cartera de Salud, entre ellas la emisión de bonos y la cesión de deuda a entidades financieras.

Según el Presupuesto General de la Nación de 2026, ese despacho de Estado dispone de recursos por 1.300 millones de dólares.

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Proveedores de productos farmacéuticos reclamaron el pasado 12 de marzo al Estado el pago de 775 millones de dólares y advirtieron sobre el riesgo de que se interrumpan tratamientos ante la falta de medicamentos.

El nuevo ministro de Economía y Finanzas de Paraguay, Óscar Lovera, prometió este jueves, al asumir el cargo, que honrará las deudas con los proveedores y mejorará la "eficiencia del gasto" en medio de los ajustes oficiales ante un descenso de la recaudación tributaria y de los ingresos procedentes de las represas binacionales de Itaipú y Yacyretá por la baja del dólar.