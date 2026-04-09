Municipalidad de Lima multa a partidos por hacer actos electorales en centro de la ciudad

En un comunicado, la comuna limeña anunció que los partidos políticos han vulnerado las prohibiciones emitidas por el concejo municipal durante el periodo de López Aliaga como alcalde, en el que se prohibieron reuniones masivas en el centro histórico de la ciudad para proteger la infraestructura de la ciudad.

"Es importante recordar que, el Centro Histórico de Lima es una zona intangible, donde está prohibido realizar marchas, manifestaciones o concentraciones que puedan afectar la seguridad, el orden público o la conservación del patrimonio. Asimismo, se encuentra prohibida la instalación de estructuras en la vía pública o la ocupación de la misma", señaló el Municipio.

La disposición de la Municipalidad fue emitida en 2023, en el marco de las protestas antigubernamentales que buscaban llegar al Congreso y al Palacio de Gobierno, situados en el corazón del casco antiguo de la capital peruana.

Así el partido Obras, del candidato presidencial Ricardo Belmont, fue multado por el municipio con 24.750 soles (unos 7.400 dólares) por haber hecho el acto central del cierre de campaña en la Plaza San Martín, tradicional lugar de mitines y manifestaciones en la capital de Perú.

Por su parte, el partido izquierdista Juntos por el Perú (JP), del candidato presidencial Roberto Sánchez, fue sancionado con 34.375 soles (unos 10.200 dólares) por realizar su cierre de campaña en la Plaza 2 de Mayo, otro tradicional lugar de concentraciones en Lima.

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El consistorio limeño argumentó la sanción al partido que respalda el encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022) a que la actividad se realizó sin autorización municipal y en ella se estacionaron vehículos que cortaron el tránsito, además de medidas de limpieza incumplidas.

Para este jueves, día en que concluye la campaña electoral, son varios los partidos que también han escogido el centro histórico de Lima para cerrar sus campañas, entre ellos Ahora Nación, del candidato de centroizquierda Alfonso López Chau; y el centrista Partido del Buen Gobierno, del candidato Jorge Nieto.

En el caso del primero, sus seguidores denunciaron que el Municipio cortó la luz del alumbrado público en la Plaza 2 de Mayo, la misma utilizada en la víspera por Roberto Sánchez y sus acólitos.

Los agentes municipales trataron en ambas actividades de impedir que los seguidores de ambos candidatos pudiesen ocupar la vía pública y cortasen la circulación de vehículos, lo que finalmente terminó sucediendo por la multitud de personas que llegaron a ambos puntos.