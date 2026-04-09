OMS: sin un alto el fuego que incluya Líbano, la salud en Oriente Medio sigue amenazada

En su tercer informe de situación sobre el conflicto regional, la agencia sanitaria de Naciones Unidas indica que el alto el fuego supone "un respiro" para Irán pero alerta sobre el alto número de ataques a infraestructuras sanitarias, con "un incremento particularmente pronunciado en Líbano", donde 106 incidentes de este tipo han causado 57 muertos y 158 heridos.

En Irán los ataques a hospitales, centros sanitarios, ambulancias y personal médico han sido por el momento 23, con nueve fallecidos, y en Israel seis, sin que se registraran víctimas.

Según las estimaciones de la OMS, con datos de las autoridades nacionales, cinco semanas de guerra han causado 2.362 muertos y 32.214 heridos en Irán, y 1.739 fallecidos y 5.873 heridos en Líbano.

También se han registrado víctimas en Irak e Israel, con 109 y 24 fallecidos respectivamente, mientras que los heridos reportados ascienden a 300 en el primero de estos países y a 7.183 en el segundo.

La OMS muestra también su inquietud por los ataques contra plantas de desalinización de agua (al menos cuatro en Irán, Baréin y Kuwait), instalaciones muy vitales en la región dado que en algunos países son su única fuente para el consumo humano.

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Las interrupciones de suministro tras estos ataques pueden causar "cierres hospitalarios y brotes de enfermedades transmitidas por el agua", alertó el organismo.

En Líbano, la OMS advierte que el hacinamiento en muchos refugios de desplazados y las carencias de muchos servicios sanitarios incrementan el riesgo de brotes epidémicos, y también alerta de que los ataques a instalaciones sanitarias se acercan a un promedio de casi tres diarios.