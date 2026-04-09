Organismo electoral de Perú guardará 453 toneladas de votos por "contexto de desconfianza"

"En este contexto de desconfianza como el que tenemos, donde nadie cree a nadie, donde no se creen a las instituciones públicas y los organismos electorales y sus titulares somos cuestionados, teníamos que necesariamente entregarle al país nuevos sistemas de cómputo", declaró el jefe de la ONPE, Piero Corvetto.

Corvetto expuso este jueves en una rueda de prensa con la Asociación de Prensa Extranjera en Perú (APEP) que han hecho el mayor esfuerzo por reducir al mínimo cualquier espacio que podía generar alguna duda entre los votantes sobre la transparencia de las próximas elecciones.

Aseguró que no es un cliché afirmar que estos comicios son los más complejos de la historia del país por aglutinar en la misma cédula la elección presidencial, del Senado, del Congreso y del Parlamento Andino, también por el número récord de 37 organizaciones políticas participantes y por el contexto de polaridad y fragmentación que vive Perú.

Corvetto indicó que el marco legal de las elecciones ha cambiado respecto a las anteriores de 2021, lo que ha supuesto un reto para el organismo a nivel tecnológico, logístico y de capacitación, tanto a los miembros de mesas electorales, como a la ciudadanía.

Una de las novedades de estos comicios es que por primera vez, cuando se concluya el escrutinio de votos, la ONPE resguardará en 126 oficinas descentralizadas, adaptadas para la ocasión con cámaras biométricas, 453 toneladas de papel hasta que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclame los resultados oficiales.

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Corvetto añadió que mientras que en 2021 tuvieron que organizar unas elecciones en plena pandemia de covid-19, en esta ocasión enfrentan una "pandemia desinformativa" para la que se han preparado de la mano de la tecnología.

Destacó que para mejorar el procesamiento de votos, se necesitaban mejores sistemas informáticos, por lo que han desarrollado nuevos softwares auditados por entes privados con inteligencia artificial para agilizar el proceso de conteo, la presentación de las votaciones y el apoyo en las mesas electorales.

De hecho, gracias a mejoras tecnológicas, en Lima y el Callao, se va a reducir significativamente el tiempo de conteo de votos, y unas dos horas después del cierre de mesas, a las 17:00 hora local, se empezarán a conocer los votos reales de esta zona del país.

Por otro lado, desde que la postulante derechista Keiko Fujimori denunciara sin pruebas sólidas que hubo fraude en los comicios de 2021, en las que perdió contra el expresidente Pedro Castillo, la narrativa de no aceptar los resultados electorales sobrevuela en el país andino.

Además, el candidato ultraconservador y exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga (Renovación Popular) ha dicho estas semanas que Corvetto es "un delincuente", "un sinvergüenza" e incluso ha insinuado que en estas elecciones habrá fraude.

Ante estas declaraciones, el jefe de la ONPE instó a los candidatos a que hagan suyos los valores democráticos y respeten el resultado de las elecciones, estén a favor o no de los mismos.