Organizaciones agrarias de la UE exigen medidas de emergencia inmediatas por Oriente Medio

Esas medidas, explican, deben asegurar la disponibilidad y los precios asequibles de los fertilizantes, así como un apoyo específico a la liquidez de las explotaciones agrícolas y las cooperativas agrícolas.

Piden además que siga adelante y se acelere el paquete de simplificación en la agricultura, que se garantice el acceso del sector a la energía y diversificar e impulsar el suministro energético.

"Esperamos que la UE ponga a disposición todas las herramientas existentes para garantizar que la producción agrícola europea continúe a corto y medio plazo sin interrupciones", dijo hoy Copa-Cogeca.

Además, los productores criticaron la respuesta dada este jueves por una funcionaria comunitaria a los eurodiputados de la comisión de Agricultura de la Eurocámara, en el marco de un debate sobre el impacto de la situación en Oriente Medio sobre el campo europeo.

Los diputados de los distintos grupos hicieron hincapié en la necesidad de que Bruselas no siga esperando y adopte ya medidas de ayuda.

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"Fue todo menos tranquilizadora", al "minimizar los impactos y no dar soluciones para la temporada de siembra de primavera (...). Incluso con una rápida desescalada, los efectos persistirán durante meses", indicó Copa-Cogeca a través de una red social.