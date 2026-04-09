Países del sur de la UE se alían por un Mediterráneo seguro ante crisis en O.Medio

En un comunicado conjunto firmado por los ministros de Exteriores de España, Chipre, Croacia, Eslovenia, Francia, Grecia, Italia, Malta y Portugal, se informa que han debatido aspectos de la crisis, como la seguridad marítima, económica, energética y de la cadena de suministro, la protección de las infraestructuras críticas, los riesgos medioambientales, las posibles presiones migratorias y de refugiados, y las amenazas híbridas.

Así mismo, hacen un llamamiento al "pleno respeto" del derecho internacional y al "cese inmediato​ de las hostilidades, una desescalada sostenida y el cumplimiento del alto el fuego en toda la región por todas las partes, incluido el Líbano, lo que permitiría avanzar en las negociaciones hacia una paz duradera y sostenible".

Solicitan también el respeto a la seguridad marítima y a la libertad de navegación, "incluido el paso en tránsito por el estrecho de Ormuz".

Los nueve países coinciden "en la urgente necesidad de reforzar la coordinación, la divulgación y las políticas proactivas, a nivel regional y de la UE, para apoyar el diálogo y la diplomacia y hacer frente a los retos, en particular la migración, la seguridad marítima y la seguridad económica".

Abogan por la "necesidad de una respuesta integral y coordinada, que incluya la reducción del impacto de la crisis sobre nuestros socios regionales, las infraestructuras críticas y la población civil, en particular los más vulnerables, así como sobre nuestros esfuerzos humanitarios, incluso mediante posibles corredores humanitarios"

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Han acordado, añade el comunicado, reforzar su compromiso "con una mayor coordinación regional con los países del norte de África y de Oriente Medio para destacar la necesidad de una política estratégica común en cuestiones clave como la energía y el medio ambiente para el crecimiento y la prosperidad.

En este sentido, aseguran que acogen "con satisfacción el Pacto para el Mediterráneo como marco para impulsar una asociación más estructurada, equilibrada y con visión de futuro con los países vecinos del Sur, basada en la confianza mutua, la responsabilidad compartida y la implicación conjunta" y la "labor de la Unión por el Mediterráneo en la coordinación y ejecución de proyectos del Pacto para el Mediterráneo en los ámbitos pertinentes".

Destacan "la importancia de la conectividad y el potencial de la «Global Gateway» para impulsar una infraestructura global sostenible", así como "el valor estratégico clave del Mediterráneo como centro neurálgico de una conectividad diversificada, resiliente y eficiente entre los mercados mundiales".

"Resaltamos -continúa el comunicado- la importancia de proyectos de conectividad como el IMEC, el corredor logístico y económico que conectará, a través del Mediterráneo, la India, Oriente Medio y Europa", para lo que hacen un llamamiento a un diálogo entre los Estados miembros en el seno del Consejo de la UE sobre la interconectividad.