Peña pide a ministro proteger los programas sociales de Paraguay pese a ajustes fiscales

"Voy a ser mezquino. Voy a ser un celoso custodio, que no se pongan en riesgo los grandes programas sociales que hemos llevado adelante, programas sociales que ponen tensión en las cuentas fiscales, reconozco que así es", expresó Peña durante una ceremonia en la que juramentó a Lovera en el cargo.

El mandatario añadió que no está "dispuesto a negociar o a ceder en el avance de esta red de protección social que permite a miles de paraguayos poder tener una vida mejor".

Peña, solicitó al nuevo ministro que, en la segunda parte de su mandato de cinco años, se deben "consolidar los logros alcanzados", entre ellos, el crecimiento del 6,6 % en 2025, la disminución de la tasa de desempleo y de la pobreza monetaria hasta el 16 %.

"El gran desafío, Óscar, es proteger a los más vulnerables", insistió el presidente al señalar que el "los principales beneficiarios" de unas finanzas públicas "saludables" y de la estabilidad macroeconómica tiene que ser el paraguayo "más necesitado".

En ese sentido, Peña subrayó que el objetivo de su Gobierno es "consolidar una red de protección social" y el rol del Estado en áreas que, dijo, "son indelegables", como la salud, educación y la seguridad, pero que al mismo tiempo trabajará para que Paraguay "siga siendo la economía que más crece en el continente".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por otro lado, el mandatario aseguró que van a honrar las deudas millonarias que mantiene el Estado con constructoras de obras públicas y proveedores del sector de la salud.

"Las deudas del Estado se pagan, se honran y eso lo vamos a hacer", dijo.

El pasado 31 de marzo, Peña cesó como ministro de Economía y Finanzas a Carlos Fernández Valdovinos, quien señaló a inicio de ese mes que el país aplicaría una "economía de guerra" en la parte fiscal por la caída de los ingresos en la recaudación tributaria, al tiempo que llamó a las instituciones del Estado a "apretarse los cinturones".