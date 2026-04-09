Periodistas de ProPublica hacen huelga por mejores condiciones y protección frente a IA

ProPublica es una organización sin ánimo de lucro con financiación privada creada en 2007 para dedicarse al periodismo de investigación, y ha ganado varios premios Pulitzer, entre ellos los de servicio público por reportajes sobre la brutalidad policial o los regalos de lujo a jueces del Tribunal Supremo estadounidense.

Los trabajadores crearon un sindicato en junio de 2023 que está adscrito al gremio NewsGuild de Nueva York y autorizaron una huelga el pasado marzo, con un 92 % de apoyo, tras más de dos años de negociaciones para crear su primer convenio colectivo, según indica la web del grupo de derechos laborales.

El sindicato pidió a los lectores a través de las redes sociales no acceder a la web del medio ni leer sus historias durante las 24 horas de paro, en las que los trabajadores protestaron a las puertas de la redacción en la Gran Manzana y hoy agradeció el apoyo de unas 4.000 personas que han firmado una petición.

La petición señala que los periodistas luchan "por un contrato justo que incluya una 'causa justa' de seguridad laboral acorde con el estándar en el sector, un proceso disciplinario justo y transparente, representación de delegados sindicales cuando se solicite y salvaguardas que garanticen que la IA no reemplace a los periodistas", condiciones que la dirección ha rechazado, denuncian.

Respecto a la IA, el sindicato indicó en un comunicado que ProPublica ha creado una política de IA "que incluye cero protecciones para nuestros miembros o empleos" y la ha "implementado unilateralmente sin negociar sus términos", por lo que la ha denunciado ante la Junta Nacional de Relaciones Laborales de EE.UU..

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El presidente de NewsGuild, Jon Schleuss, escribió una carta a la dirección este martes en la que les insta que el convenio "prohíba el potencial de que la IA reemplace a los periodistas", señalando que además los periodistas del medio han demostrado hacer un "uso ético" de esta tecnología.