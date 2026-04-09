Perú agradece la presencia de observadores en elecciones que marcarán "su nuevo destino"

El agradecimiento fue expresado por el presidente del JNE, Roberto Burneo, quien señaló que las misiones son "una garantía del estado de derecho y un testimonio del compromiso de la comunidad internacional con el fortalecimiento de la democracia en la región".

Durante la inauguración del Programa de Observación Electoral Internacional, Burneo señaló que el JNE y el sistema electoral peruano "actúan con absoluta transparencia, imparcialidad, con un trabajo objetivo e independiente y muy profesional en todas las instancias".

"Este domingo 12 de abril no solo es el día de las elecciones sino el día en que el Perú marca su nuevo destino", enfatizó tras añadir que los organismos electorales peruanos "garantizan la autenticidad, la transparencia y la legitimidad del proceso".

El JNE desarrolló en marzo pasado un curso con el objetivo de informar a los expertos internacionales sobre el marco legal y sistema electoral peruano, los procedimientos de la jornada electoral y metodología de observación, entre otros temas.

La misión de observación de la UE, que lidera la eurodiputada italiana Annalisa Corrado, quedó completa este miércoles con un total de 150 observadores repartidos en las 25 regiones de Perú para dar seguimiento a los comicios generales.

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Al respecto, el jefe adjunto de la misión, Alexander Gray, explicó que el domingo los observadores estarán presentes en la apertura de las urnas, seguirán el proceso de votación, observarán el cierre de las ánforas, el conteo de votos en las cédulas y la publicación de los resultados oficiales.

Dos días después, la misión presentará sus primeros hallazgos en una rueda de prensa y Grey consideró que, como es casi seguro que habrá una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados, sus observaciones podrán ayudar a mejorar este segunda ronda, que se celebrará el 7 de junio.

La OEA informó, por su parte, que su misión de observación electoral (MOE) es encabezada por el boliviano Víctor Rico Frontaura y comenzó su despliegue final en Perú, con un equipo técnico integrado por más de 90 observadores y especialistas provenientes de 22 países.

El organismo remarcó que los especialistas harán "un análisis exhaustivo e integral" de áreas como organización, tecnología, justicia, financiación y violencia electoral, así como de la participación política de las mujeres, pueblos indígenas y afrodescendientes, las campañas, medios y comunicación digital.

Cuando concluya la jornada de votación, tanto la UE como la OEA presentarán sendos informes preliminares con sus hallazgos y recomendaciones para fortalecer el proceso electoral del país andino.

Más de 27 millones de peruanos están convocados a las urnas este domingo para renovar a sus autoridades nacionales, lo que implica la Presidencia y sus dos vicepresidencias, un Parlamento bicameral con 60 senadores y 130 diputados, además de cinco representantes para el Parlamento Andino.