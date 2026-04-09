Perú asegura que se mantiene "en diálogo constante" con Estados Unidos por aranceles

Un comunicado oficial confirmó que las nuevas medidas comerciales del gobierno de Donald Trump introducen "cambios en el tratamiento arancelario aplicable a diversos bienes manufactureros compuestos por cobre, acero y aluminio".

En ese sentido, el ministerio agregó que el gobierno de transición, que preside José María Balcázar, está evaluando esas medidas "dentro del marco de sus compromisos internacionales" y con el objetivo de determinar las afectaciones sobre el comercio bilateral y la competitividad de la oferta exportable peruana.

"Se realiza un seguimiento técnico permanente de las decisiones judiciales, administrativas y legislativas que puedan adoptarse en Estados Unidos, a fin de monitorear su evolución", acotó.

El Mincetur añadió que también se está reforzando la estrategia de promoción comercial y de diversificación de mercados para los productos peruanos "especialmente en segmentos de mayor valor agregado".

"Desde el Gobierno del Perú reafirmamos el compromiso de continuar fortaleciendo el comercio exterior como un motor clave para el crecimiento económico del país", concluyó.

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La Cámara de Comercio de Lima (CCL) alertó este miércoles que las manufacturas nacionales de cobre, que representaron 500 millones de dólares en exportaciones en 2025, sufrirán el impacto de los nuevos aranceles impuestos por Estados Unidos.

Los productos que pueden ser impactados son alambres, barras, perfiles, chapas, bandas, hojas y accesorios, explicó el director del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior (Idexcam) de la CCL, Carlos Posada, quien dijo que se trata de bienes "con mayor nivel de elaboración" y que la afectación en productos de acero y aluminio "sería menor".

Posada sostuvo que,"si bien la medida preserva el acceso al mercado estadounidense para productos primarios, afecta la competitividad de las exportaciones peruanas con mayor valor agregado, particularmente en actividades como el trefilado, laminado y extrusión de cobre".

Perú, que es el tercer productor mundial de cobre, exportó en 2025 a Estados Unidos cerca de 500 millones de dólares en productos de ese metal y sus manufacturas, que ahora estarán sujetas al nuevo arancel.

El año pasado, la producción anual de cobre de Perú ascendió a 2,77 millones de toneladas métricas finas y las exportaciones totales de cobre subieron a 28.130 millones de dólares, un alza de 19 % respecto al 2024.