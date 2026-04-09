Petro tacha de "monstruosidad" aumento de aranceles de Ecuador a Colombia del 50 al 100 %

"Esto es simplemente una monstruosidad pero significa el fin del Pacto Andino (sic) para Colombia. Nada hacemos ya allí. La canciller (Rosa Villavicencio) debe iniciar el paso en el Mercosur a ser socios plenos y dirigirnos hacia el Caribe y Centroamérica con más fuerza", dijo Petro en X.

La guerra comercial entre Colombia y Ecuador, dos países con una larga y sólida relación comercial que además son miembros de la Comunidad Andina (CAN), comenzó con la imposición de aranceles del 30 % por parte del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, alegando que su vecino del norte no estaba haciendo lo suficiente en materia de seguridad en la frontera común donde operan bandas del crimen organizado.

El cobro de un arancel del 30 % a los productos colombianos importados por Ecuador comenzó el 1 de febrero y, ante la respuesta de Colombia invocando el principio de reciprocidad, Quito los subió al 50 % el 1 de marzo.

El Gobierno de Ecuador aseguró este jueves en un comunicado que la "tasa de seguridad" impuesta por la Administración de Noboa se elevará "tras constatar la falta de implementación de medidas concretas y efectivas en materia de seguridad fronteriza por parte de Colombia".

Este anuncio ocurre días después de que Petro asegurara que el exvicepresidente correísta Jorge Glas es un "preso político", declaración que Noboa catalogó como un "atentado contra la soberanía", motivo por el cual llamó a consultas al embajador de Ecuador en Bogotá.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, manifestó el miércoles que las mesas técnicas entre ambos países, previstas para la próxima semana para buscar un acuerdo sobre el tema de los aranceles, se suspendieron hasta "encontrar un ambiente propicio y de buena voluntad" para el diálogo.

Colombia y Ecuador comparten una dinámica frontera de 586 kilómetros y han sido tradicionalmente socios comerciales con un intercambio que en los últimos años rondó los 2.800 millones de dólares, con un saldo negativo para Ecuador de alrededor de 900 millones.

A la guerra comercial iniciada por Ecuador, que vive la peor crisis de violencia de su historia, desatada por las organizaciones criminales, se sumó el mes pasado la tensión diplomática por la aparición de una bomba sin explotar en territorio colombiano, lanzada presuntamente durante un bombardeo de las Fuerzas Armadas ecuatorianas en su lucha contra el narcotráfico.

Petro acusó a Ecuador de haber bombardeado Colombia, lo que después fue descartado por una comisión binacional que determinó que la bomba cruzó a suelo colombiano por un posible rebote al no estallar en el punto ecuatoriano donde fue lanzada.