Politico llegará a España este año con un boletín digital elaborado en Madrid

El director regional de Politico en Europa, Jamil Anderlini, lo relacionó con la "influencia" que España ha ganado en la política europea e internacional los últimos años.

"Cuando España habla, el mundo escucha", argumentó este jueves. Fundado en Estados Unidos en 2007, Politico desea ofrecer una cobertura con "perspectiva global" ahora también desde España, añadió.

Anderlini intervino en el European Pulse Forum de la ciudad española de Barcelona, que organizan conjuntamente hasta el jueves este medio global especializado en política y el gabinete de incidencia pública beBartlet.

En los últimos tres años, Politico se expandió a Londres, París y Berlín, y llegará a Madrid el otoño próximo.