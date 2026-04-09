Presidencia palestina condena la aprobación del plan israelí para 34 nuevos asentamientos

"Toda actividad de asentamiento es ilegal en el territorio palestino ocupado, de acuerdo con el derecho internacional, en particular la Resolución 2334 del Consejo de Seguridad de la ONU", denunció en un comunicado publicado en sus canales.

La Autoridad Palestina consideró que esta decisión representa un paso más de Israel para implementar "planes de anexión, expansión y desplazamiento", de lo que responsabilizó al "Gobierno israelí de extrema derecha", al que acusó de arrastrar a la región a un nuevo ciclo de violencia y escalada.

Asimismo, la Presidencia instó a la comunidad internacional, en especial a la administración de Estados Unidos, a intervenir de manera inmediata para frenar estas medidas y presionar a Israel.

Según informó el diario israelí The Times of Israel, el Gabinete de seguridad israelí aprobó ayer la creación de estos 34 asentamientos en Cisjordania ocupada, incluyendo tanto algunos nuevos como la legalización retroactiva de puestos previamente considerados ilegales.

Esta cifra, según este medio, eleva a 103 el total de asentamientos nuevos o legalizados desde 2022, frente a solo seis aprobados formalmente en los 30 años posteriores a los Acuerdos de Oslo.

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Según informó el diario digital israelí Ynet, el jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir, expresó preocupación en la reunión del Gabinete, afirmando que la aprobación de los nuevos asentamientos sobrecargaría aún más los ya escasos recursos humanos del Ejército.

"Hoy ya es evidente para todos que el establecimiento de asentamientos perjudica la seguridad, supone una carga excesiva para el Ejército y socava la posibilidad de resolver el conflicto y alcanzar la paz y la seguridad en el futuro", denunció a su vez la oenegé israelí Peace Now en un comunicado.

"El Gobierno se ha lanzado a una campaña frenética antes de las elecciones, buscando (...) dejar a Israel con un panorama devastado", aseguró esta organización.