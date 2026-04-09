Presidente cubano denuncia en la ONU difícil situación sanitaria debido a bloqueo de EEUU

"Más de 96.000 cubanos, incluidos 11.000 niños, se encuentran a la espera de cirugías debido a la falta de electricidad", señaló Díaz-Canel, quien también alertó de que 16.000 pacientes que necesitan radioterapia y casi 3.000 que dependen de diálisis están afectados por la paralización de servicios ante los problemas energéticos.

Además, el transporte público y privado están prácticamente paralizados por falta de combustible, y empresas y producción de alimentos también se han visto duramente impactados, agregó.

"Más allá de estas cifras, es imposible contabilizar el agotamiento físico y psicológico", afirmó el presidente cubano, quien calificó el bloqueo estadounidense como "una violación flagrante, deliberada e injustificada de los derechos humanos de todo un pueblo y de la libertad de comercio de terceros países".

Frente a ello, concluyó Díaz-Canel, "la determinación de los cubanos para defender nuestra absoluta soberanía es total", y el pueblo de Cuba "no olvidará a los que ante el atropello y el chantaje se colocaron del lado de la justicia y alzaron sus manos y voces sin miedo".

Abrió el foro el embajador de Venezuela ante la ONU en Ginebra, Alexander Yánez, quien aseguró que las medidas coercitivas unilaterales de las que también es víctima su país "son una forma de guerra, pues sus efectos son los mismos que los de los misiles".

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"Dañan infraestructura crítica, sistemas de salud, y destruyen la economía", afirmó en un foro donde también participaron representantes de otros países sujetos a sanciones unilaterales como Eritrea, Irán o Zimbabue.