Protesta de taxistas bloquea uno de los accesos al aeropuerto de Bogotá por segundo día

La Aeronáutica Civil (Aerocivil) señaló: "La operación aérea se mantiene con normalidad, sin embargo, se presentan afectaciones en la movilidad en la Calle 26", también llamada avenida El Dorado, que es la que lleva del centro de Bogotá al aeropuerto, donde ayer hubo conatos de enfrentamiento entre taxistas y la Policía.

Los taxistas argumentan que la empresa Taxi Imperial, que ofrece un servicio de más categoría y más costoso que los taxis amarillos tradicionales en los viajes desde el aeropuerto, les está quitando el trabajo.

"No estamos de acuerdo con la gerencia que está ejerciendo el señor Julio Jiménez (Taxi Imperial), que está vulnerando nuestros derechos individuales y laborales", dijo a EFE el taxista Pedro Cristancho.

El trasfondo de esta situación es un problema de inseguridad, pues son numerosas las denuncias de mal servicio, incluso con atracos y violencia de los taxistas tradicionales de la capital colombiana, lo que ha propiciado el surgimiento de empresas que ofrecen garantías de seguridad como el servicio de las llamadas "camionetas blancas".

"Las camionetas blancas son vehículos de turismo, no son servicio de taxi individual, que es de los vehículos amarillos", dijo Cristancho, quien acusó a Taxi Imperial de "engañar a los pasajeros" con las supuestas garantías de seguridad para ofrecerles un servicio más costoso.

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A pesar de que las operaciones aéreas no se han visto afectadas, la Secretaría de Gobierno de Bogotá estableció un diálogo con voceros de los manifestantes, mientras que la Policía mantiene un importante despliegue de efectivos en el acceso al aeropuerto para mantener el orden.

Este jueves también tiene lugar otra protesta que afecta el acceso al aeropuerto de Palonegro, en Bucaramanga, capital del departamento de Santander (noreste), por campesinos que bloquearon la carretera que conduce a esa terminal aérea.

Los campesinos de la zona alegan que el bloqueo busca llamar la atención de las autoridades a sus reclamos por el aumento del impuesto que pagan por sus propiedades rurales, que consideran desproporcionado.

Los manifestantes han denunciado que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) actualizó el valor de sus tierras con precios que superan el real, lo que ha ocasionado una subida exagerada del impuesto a pagar.

"Debido a bloqueos en la vía al aeropuerto Palonegro de Bucaramanga, en el marco del paro nacional campesino, se presentan dificultades en el acceso", advirtió hoy la Aerocivil a los viajeros, que han tenido que caminar con su equipaje los dos kilómetros que hay entre el punto de bloqueo y el aeropuerto.