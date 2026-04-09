Puerto Rico apuesta por hacer en Fitur 2027 "algo distinto"

"Nuestra visión de utilizar esta plataforma de Fitur va más allá del mercadeo de Puerto Rico como destino turístico, como destino de negocios. Y la apuesta que está haciendo el Gobierno de Puerto Rico para esta Fitur del 2027 es esa, es maximizar esa inversión", dijo la gobernadora.

En un desayuno empresarial organizado por la Cámara Oficial de Comercio de España en Puerto Rico, 'Camino a Fitur', González remarcó que "elementos indispensables" del objetivo de la isla en el evento son lograr más rutas áreas y ocupación hotelera.

La gobernadora apuntó también que la "visión estratégica" de su Gobierno es "diversificar los mercados de visitantes", que en la actualidad proceden mayoritariamente de Estados Unidos, y "descentralizar el turismo de la zona metropolitana".

Ante un centenar de empresarios, González llamó a la coordinación entre el Gobierno y el sector privado para convertir el reto de Fitur en "el mejor momento de promoción y de inversión de Puerto Rico para el 2027".

A su juicio, es necesario "un esfuerzo coordinado" en el que el sector privado debe ayudar en términos de promover "cuáles son los hoteles y cuáles son las ofertas que están disponibles en Puerto Rico".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por su parte, la directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) Willianette Robles, afirmó que Fitur 2027 es "una oportunidad real para poder continuar posicionando a Puerto Rico en el escenario global".

Y en este contexto, Robles insistió en que "Europa representa una oportunidad de alto valor para Puerto Rico".

"Un mercado con mayor gasto por visitante, estadías más largas y un interés claro en experiencias culturales, gastronómicas, pero sobre todo auténticas", destacó.

También participaron en este evento de organización de cara a Fitur 2027 el secretario de Desarrollo Económico y Comercio, Sebastián Negrón; Jorge Pérez, CEO de Discover Puerto Rico; y Jorge Hernández, presidente de Aerostar, empresa que administra el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (SJU).

De parte de España, estuvieron presentes el presidente de la Cámara Oficial de Comercio de España en Puerto Rico, Julián Fernández, principal oficial ejecutivo de Metropistas; y el cónsul general de España en Puerto Rico, Josep María Bosch.

La 47 edición de Fitur se celebrará del 20 al 24 de enero de 2027 con Puerto Rico como país socio y se expandirá a dos pabellones más que en la convocatoria anterior.

En su última edición, la de enero de 2026, el evento reunió a más de 10.000 empresas de 161 países, de los que 111 participaron con representación oficial, y registró 255.000 visitantes.