Retrasos en los aeropuertos de São Paulo tras la suspensión temporal de las operaciones

La interrupción, que afectó a las principales terminales del país, duró poco más de media hora, según confirmó la Fuerza Aérea Brasileña (FAB).

En nota, el Aeropuerto Internacional de Guarulhos y el de Congonhas, que opera vuelos nacionales, confirmaron la interrupción de las operaciones debido a una "desconexión" con la torre de control de tráfico aéreo en la región de São Paulo.

Aunque la situación ha comenzado a estabilizarse, el periodo de inactividad generó un efecto acumulativo en los vuelos programados.

De acuerdo a la concesionaria Aena, Congonhas opera "normalmente" tras una interrupción en las operaciones a raíz de una falla eléctrica en el Centro de Control del Espacio Aéreo.

El Departamento de Control del Espacio Aéreo (Decea), dependiente de la FAB, informó que la interrupción se produjo en el periodo comprendido entre las 9:30 y las 10:06 hora local.

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Según el organismo, la causa fue un "problema técnico operacional" en la región de São Paulo y destacó que, a pesar de la suspensión, las aeronaves fueron "debidamente secuenciadas" y "se cumplieron rigurosamente los requisitos internacionales de seguridad de vuelo".

Aún se desconocen las causas del fallo técnico, las cuales "serán investigadas" por el Decea.