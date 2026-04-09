Sánchez reivindica un multilateralismo más fuerte al agradecer el premio de UN Foundation

El multilateralismo tiene que servir a los pueblos "que sufren y atraviesan dificultades", y no solo "a aquellos que viven en seguridad y comodidad", dijo en un vídeo proyectado en la ceremonia de entrega celebrada en Nueva York por esta organización independiente de apoyo a la ONU.

En una publicación en X para comentar el vídeo difundido por esta entidad filantrópica, no vinculada oficialmente a la ONU, Sánchez añadió que el premio "supone un reconocimiento a todos los españoles" por su "compromiso con la paz, la justicia internacional y la cooperación".

"Somos un gran país. Y así nos ven desde las Naciones Unidas también", según Sánchez.

La secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Eva Granados, recogió el galardón en nombre del jefe del Ejecutivo.

También fue reconocida en esta edición de los premios We The Peoples (Nosotros los pueblos, palabras con las que comienza la Carta de las Naciones Unidas) la periodista filipina María Ressa, premio Nobel de la Paz 2021.

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La presidenta de la UN Foundation, Elizabeth Cousens, destacó que los premiados, Sánchez y Ressa, "nos recuerdan que el liderazgo global requiere imaginación, perseverancia y convicción".

La institución indicó que Sánchez ha sido reconocido por su liderazgo en temas globales como el cambio climático, la igualdad de género y la justicia social, y por su compromiso con un orden internacional que beneficie a todos los pueblos y países.

En ocasiones anteriores, fueron galardonados la ex primera ministra neozelandesa Jacinda Adern y el ex secretario general de la ONU Kofi Annan, entre otros.

La organización fue creada en 1998 por el empresario estadounidense Ted Turner, fundador de la cadena de televisión CNN.

Esta fundación independiente trabaja estrechamente con la ONU a través del Fondo de las Naciones Unidas para Asociaciones Internacionales (UNFIP) y la Oficina de las Naciones Unidas para Asociaciones (UNOP), apoyando programas de agencias del sistema de la ONU, como ACNUR, UNICEF, UN Women y el PNUD, según su página web.

La fundación no forma parte de la ONU, pero colabora como socio independiente para potenciar sus proyectos y alcanzar los objetivos de la organización en cuestiones de salud, desarrollo sostenible, derechos humanos y acción climática.