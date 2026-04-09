Sindicatos de Argentina marcharán el 30 de abril en protesta contra el Gobierno de Milei

"En conmemoración con el próximo Día del Trabajador del 1 de mayo, vamos a hacer una movilización a Plaza de Mayo el próximo 30 de abril", anunció en rueda de prensa Jorge Sola, uno de los máximos dirigentes de la CGT.

Sola señaló que, como parte de la marcha, los sindicatos recordarán al papa Francisco -fallecido el 21 de abril de 2025- y "su defensa del mundo del trabajo, de los trabajadores y de las representaciones gremiales".

"Los trabajadores no llegan a fin de mes. No pueden mantener la educación de sus hijos o consumen más hidratos de carbono antes que carne porque, efectivamente, no les alcanza el dinero", afirmó.

El dirigente sindical advirtió que Argentina vive una "crisis económica", con una "fuerte pérdida del poder adquisitivo" de los trabajadores por salarios que pierden ante una inflación que ronda el 3 % mensual y una "pérdida constante" de puestos de empleo.

La CGT reclama una "discusión libre" en las negociaciones salariales ya que, según denunciaron los dirigentes sindicales, el Gobierno le pone un tope a los aumentos de salarios y no convalida los acuerdos entre gremios y empresas si los incrementos superan ese techo.

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La central sindical, de raigambre peronista, realizó una huelga general el pasado 19 de febrero para protestar contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Milei y que la Justicia frenó en varios de sus artículos por un recurso presentado por la CGT.