Sofía Vergara protagoniza anuncio de 'Omerta', el nuevo álbum de J Balvin con Ryan Castro

El anuncio llega acompañado de un video publicado en redes sociales que funciona como anticipo del sencillo 'Omerta', en el que también participan el rapero estadounidense Eladio Carrión y la esposa de Balvin, la modelo argentina Valentina Ferrer.

La pieza, construida con códigos visuales del cine de mafia como trajes elegantes, tensión narrativa y simbolismo, es como un relato "de culebrón" tradicional de la televisión colombiana por su tono dramático y su estructura por capítulos, según un comunicado de su equipo de prensa.

'Omertá' es una palabra que significa silencio en el código de honor siciliano y es el título de una novela del escritor Mario Puzo, autor del clásico 'El padrino'.

El videoclip también cuenta con la participación del actor colombiano Marlon Moreno, conocido por su papel de narcotraficante en 'El Capo' (2009), en una propuesta que refuerza el carácter narrativo del proyecto y su inspiración en universos audiovisuales asociados al crimen y el poder.

Según el material promocional del álbum, 'Omerta' contará con diez temas y colaboraciones con artistas como DJ Snake y el propio Carrión, y lo presentan como un proyecto inspirado en valores como la lealtad, el respeto y la familia.

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El trabajo, concebido como una obra conceptual, se ha desarrollado durante meses a través de una serie de lanzamientos y pistas visuales en redes sociales, con símbolos y mensajes que anticipaban la llegada del proyecto.

Publicaciones anteriores como 'Tonto' y 'Pal agua' han sido algunos de los sencillos lanzados en los últimos meses como adelanto del álbum, con una narrativa interconectada en la que cada pieza audiovisual funciona como un capítulo de una historia mayor.

Para Balvin, el álbum marca su regreso a un formato conceptual tras un periodo de "exploración personal y musical", mientras avanza con su gira de estadios en Colombia, con espectáculos de larga duración en los que invita a figuras del género urbano.

Hasta ahora, el artista ha presentado su 'Ciudad Primavera' en Medellín, Bogotá, Cali y Pereira, y tiene previstas fechas en Cúcuta, Bucaramanga, Barranquilla y Cartagena durante los próximos dos meses.