Sorogoyen: Ir a la sección oficial de Cannes es un sueño cumplido y que esté Bardem ayuda

Tres filmes españoles estarán en la sección oficial de uno de los festivales de cine más importantes del mundo -además de Sorogoyen, 'Amarga Navidad' de Pedro Almodóvar y 'La bola negra' de Javier Ambrossi y Javier Calvo- una noticia que para el director constata "que estamos en un momento brutal, increíble".

En su caso, conoció la noticia ya el pasado 29 de enero, cuando recibió una llamada del delegado general del Festival de Cannes, Thierry Frémaux. "Creíamos que iba a llegar mucho más tarde y de repente me dijeron: 'ha gustado pero Thierry quiere hablar contigo y yo diciendo 'no voy a cambiar nada ni coña'", relató Sorogoyen en declaraciones a medios.

El director luchó "muchísimo" porque su película 'As Bestas' consiguiera participar en las secciones menores del festival en 2022, por lo que esta noticia le ha sumido en un estado de alegría, que comparte también con Bardem y Victoria Luengo, su otra protagonista.

Asegura Sorogoyen que desconoce el motivo exacto por el que su filme ha sido elegido ahora pero considera que la película "habla por sí sola", aunque admite que también podría haber influido el tener a Bardem en su elenco o estar coproducida por la francesa Le Pacte (se trata de un original Movistar Plus+ en coproducción también con Caballo Films).

Otro posible motivo, reflexionó, es que hable del mundo del cine, con un argumento en el que un aclamado director se reencuentra con su distanciada hija, una actriz sin éxito, para rodar juntos una película, enfrentándose a su tensa relación y a asuntos del pasado sin resolver.