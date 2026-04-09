Tres muertos más en Gaza por ataques israelíes, ya son cinco este jueves

El servicio de ambulancias gazatí recuperó dos muertos y cinco heridos, uno de ellos en estado crítico, tras un ataque israelí ocurrido cerca del hospital Al Yaman Al Saeed de Jabalia, en el norte de la Franja de Gaza.

Por otro lado, un ataque con dron israelí mato a una persona en la rotonda de Abu Humaid, en la localidad sureña de Jan Yunis.

El muerto fue identificado como Abdullah Al Buraim, originario de Jan Yunis, y en el ataque resultaron heridas otras tres personas, según el mismo servicio de emergencias.

Además, este jueves por la mañana una niña gazatí de 13 años, identificada como Ritaj Abdel Raouf Rihan, murió tras recibir un disparo del Ejército israelí cuando asistía a clase en una tienda de campaña en el norte de la Franja, informó el Hospital Shifa de la ciudad de Gaza.

Y en el sur de Gaza, otro palestino de 33 años murió por fuego de un dron israelí en la zona de Mawasi, al noroeste de la ciudad de Rafah, según el Hospital Nasser de la urbe vecina de Jan Yunis.

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El centro identificó la fallecido como Yusef Jalil Ahmad Mansur.

En total, más de 72.000 personas han muerto en Gaza por ataques del Ejército de Israel desde que lanzó su campaña contra el enclave en represalia por el ataque de las milicias gazatíes del 7 de octubre de 2023, en el que mataron a 1.200 personas y secuestraron a otras 251 en territorio israelí.